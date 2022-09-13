الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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بعد معلومات عن طلب شطب مرجعية قرارين في متن قرار التجديد لليونيفيل... توضيح من الخارجية

منذ 9 ثواني
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

“تداولت اليوم معلومات صحافية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن الغير وارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً. علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية.

من ناحية أخرى، نلفت في هذا الإطار ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة.

بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية و المغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لانجاح مهمة القوات الدولية في لبنان”.

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