الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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بعد موجة الاستنكارات للتعدي على المطران الحاج.. زحف نحو بكركي الأحد

منذ 4 دقائق
بكركي

بكركي

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وجّه ناشطون دعوة الى كل اللبنانيين السياديين والشرفاء للتوجه الى الصرح البطريركي في الديمان، استنكاراً للتعدّي والتطاول على المطران موسى الحاج ودعماً لمواقف بكركي، وذلك في التاسعة والنصف من صباح الأحد 24 تموز الحالي.

واتخذت قضية توقيف رئيس أساقفة ابرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة، منحى تصاعدياً، اطلق شرارته البيان الصادر عن المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية بعد اجتماعه في الديمان.

وبدا واضحاً من البيان أنه حدد مطلباً أساسياً لِطَي الملف وهو “إحالة مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته، اضافة الى مطالبة وزير العدل باتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد”.

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