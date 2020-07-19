بعد موقفه حول حياد لبنان… البطريرك الراعي إلى الفاتيكان قريباً

أفادت معلومات صحفية أن وفوداً شعبية من مختلف المناطق اللبنانية تزور الديمان تأييداً لموقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول حياد لبنان.

وعُلم أن البطريرك الراعي سيجدد موقفه اليوم في عظة الأحد بأن لا تراجع عن مطلب حياد لبنان.

في سياق متصل، كشفت معلومات أن الراعي سيغادر قريباً الى الفاتيكان في رحلته الاولى بعد موقفه من حياد لبنان وسيكون له زيارة الى الولايات المتحدة الأميركية في الخريف المقبل بعد الانتخابات الأميركية.