الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
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بعد "هستيريا" الدولار.. تحذيرٌ من إقفالٍ قسري لمعامل تعبئة الغاز

منذ 6 دقائق
وقف توزيع الغاز

وقف توزيع الغاز

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حذّر نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أنطوان يمين، من “الإقفال القسري لمعامل تعبئة الغاز المنزلي بسبب الإرتفاع الجنوني للدولار”.

وأشار إلى أن “جدول الأسعار الذي يصدر من قبل الوزارة لم يستطع أحد مواكبته من جراء صعود الدولار، فبالأمس تم تسعير الجدول على سعر ٦٠٦٠٠، ونلاحظ اليوم سعر الدولار في السوق بحدود ٦٤٠٠٠، فكل مبيعات الأمس قد تلاشت خسائر بسبب صعود الدولار. وإن راسمالنا أصبح يتأكل يومياً”.

وأكد أن “لا أحد يستطيع أن يتحمل الخسائر المستمرة من جراء هستيريا الدولار”، مطالبا المسؤولين بـ”السعي لوقف هذه المهزلة للحفاظ على مؤسساتنا وعمالنا والمواطن”.

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