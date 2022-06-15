بعد وجود طفل داخل قفص في الشمال.. هذا ما كشفته قوى الأمن

أفادت قوى الأمن الداخلي، بأنه “تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطفل على أنه مسجون داخل قفص تحت الارض في منطقة القبة”، مشيرة إلى أنه “نتيجة المتابعة الفورية من قبل فصيلة البداوي، تبين أن الطفل (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية) ووالده يقيمان في مستودع تحت الأرض، بسبب الضائقة المالية. ومالك المستودع لا يتقاضى بدل ايجار”.

ولفتت، في بيان، إلى أنه بالاستماع إلى الأب، أفاد بأنه يعمل في مجال جمع الكرتون ليلًا، وعند مغادرته المكان، يقفل الباب خوفًا على ابنه، وأكد الطفل، بحضور مندوبة الاحداث أقوال والده، كما أفاد صاحب المستودع أنهما يقيمان فيه بدون بدل ايجار، وأكدت والدة الطفل في افادتها، أن الأب يعامل ابنه بطريقة حسنة”، مؤكدة أنّه “سلم الطفل إلى والده، بناء إلى اشارة القضاء المختص”.