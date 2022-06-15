الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد وجود طفل داخل قفص في الشمال.. هذا ما كشفته قوى الأمن

منذ ساعتين
قوى الامن

قوى الامن

A A A
طباعة المقال

أفادت قوى الأمن الداخلي، بأنه “تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطفل على أنه مسجون داخل قفص تحت الارض في منطقة القبة”، مشيرة إلى أنه “نتيجة المتابعة الفورية من قبل فصيلة البداوي، تبين أن الطفل (من مواليد عام 2009، سوري الجنسية) ووالده يقيمان في مستودع تحت الأرض، بسبب الضائقة المالية. ومالك المستودع لا يتقاضى بدل ايجار”.

ولفتت، في بيان، إلى أنه بالاستماع إلى الأب، أفاد بأنه يعمل في مجال جمع الكرتون ليلًا، وعند مغادرته المكان، يقفل الباب خوفًا على ابنه، وأكد الطفل، بحضور مندوبة الاحداث أقوال والده، كما أفاد صاحب المستودع أنهما يقيمان فيه بدون بدل ايجار، وأكدت والدة الطفل في افادتها، أن الأب يعامل ابنه بطريقة حسنة”، مؤكدة أنّه “سلم الطفل إلى والده، بناء إلى اشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    مطلوب بموجب 10 ملاحقات قضائية في قبضة الأمن
    القضاء
    ارجاء محاكمة حسن دقو ورفاقه المتهمين بالاتجار بالكبتاغون
    تدابير سير
    تدابير سير في محلة صوفر غدًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟