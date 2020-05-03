بعد وصول الدولار إلى عتبة 4000 ليرة.. كيف أصبحت رواتب الرؤساء والقضاة والضباط

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجدول يُظهر تدني القدرة الشرائية لـ رواتب و أجور الموظفين خلال 3 أشهر.

وبحسب الجدول الذي أعدّه الدكتور جعفر عبدالخالق، بحسب الصورة، فإن الأجور في لبنان فقدت 62.5% من قيمتها مع تسجيل الدولار 4 آلاف ليرة أمام الليرة.

ويوضح الجدول أنّ تدهور الليرة أصاب رواتب رئيس الجمهورية الذي بات يتقاضى 3125 دولاراً وفقاً لسعر الدولار الجديد، بعدما كان يتقاضى 8333 دولاراً.

أمّأ بالنسبة إلى رئيس الحكومة، فبات يتقاضى أيضاً 3125 دولاراً. في ما يتعلق بالقاضي، فبات يتقاضى ألفين دولار، بعدما كان يُقدّر رابته بـ5333 دولاراً.

أمّا بالنسبة إلى الأستاذ الجامعي، فأصبح يتقاضى 1925 دولاراً، بعدما كان يتقاضى 5133 دولاراً. على مستوى الجيش والأمن، أصبح راتب العميد يقدّر بـ1575 دولاراً بعدما كان 4095 دولاراً. لمزيد من التفاصيل اطلعوا على الجدول المرفق.

يُذكر أنّ الحد الأدنى للأجور بات يساوي 168 دولاراً، إذا ما احتسبنا الدولار بـ4 آلاف ليرة.