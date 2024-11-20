بعد وصول هوكشتاين.. هل يخرج الدخان الأبيض من عين التينة؟

المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين يصل للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيروت، لبنان، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

يسود ترقب كبير بين اللبنانيين في انتظار نتائج المفاوضات بعد الزيارة الثانية للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى عين التينة. يشار الى أن هوكشتاين وصل منذ قليل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية خلال يومين ترافقه السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون.

و في وقت سابق أعلنت القناة 12 الإسرائيلية ان “هوكشتاين سيصل الليلة إلى تل أبيب”.

من ناحيته أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ان “وصول هوكشتاين إلى المنطقة يعني أن الأميركيين يؤمنون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان”. وتابع، “نريد التوصل لاتفاق في لبنان يصمد طويلا”.

كما أضاف، “في أي اتفاق سنتوصل إليه مع لبنان سنحافظ على حرية تحركنا ضد أي خرق”.

فيما نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصدر مطلع انه “هناك الكثير من التقدم لكننا لم نصل بعد إلى نقطة الاتفاق بشأن لبنان”.

و قال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين أمس الثلاثاء إن هناك “فرصة حقيقية” لإنهاء الصراع بين إسرائيل و حزب الله وإنه يجري تضييق هوة الفجوات، مما يشير إلى تقدم في جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدلى هوكشتاين بتلك التصريحات في بيروت عقب محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد يوم من موافقة الحكومة اللبنانية وحزب الله على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار، رغم أنهما أبديا بعض التعليقات على المضمون.