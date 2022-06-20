بعد وفاة الطفلة ياسمين في طرابلس... الصحة تواصل التحقيق

اعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أن “مديرية العناية الطبية تواصل منذ أمس التحقيق المفتوح في ملابسات وفاة الطفلة ياسمين المصري في الشمال.

وقد طلب مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو من المديرين الطبيين في المستشفيات كافة التي توجهت إليها عائلة الطفلة الحضور إلى وزارة الصحة العامة للإستماع إليهم صباح غد الثلثاء 21 حزيران، كما دعا أفراد العائلة للإطلاع منهم مباشرة على تفاصيل ما حصل معهم خلال محاولتهم علاج طفلتهم؛

وبناء عليه، يبنى على الشيء مقتضاه ويتم تحديد الخطوات القانونية والإدارية اللازمة”.