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بعد وفاة طفلتهم بالحضانة.. العائلة تكشف ما حصل!

منذ ساعتين
الجفاف لدى الاطفال

الجفاف لدى الاطفال

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صدر بيان عن أهل الطفلة الرضيعة كارول أبو موسى، التي توفيت صباح اليوم عن عمر أربعة أشهر، أوضحوا فيه تفاصيل ما جرى.

حيث تم نقل كارول من حضانة خاصة في ذوق مصبح إلى مستشفى سيدة لبنان عند الساعة 8:50 صباحًا، حيث أكد طبيب الطوارئ الدكتور إبراهيم عواضه أن الطفلة وصلت دون نبض وكانت زرقاء اللون. وبعد محاولات إنعاش دامت 45 دقيقة، استعادت الطفلة لونها ولكن دون استعادة النبض.

السبب المباشر للوفاة، بحسب تقرير الطبيب الشرعي الدكتور نادر الحاج، هو اختناق ناجم عن ارتداد الحليب وانسداد مجرى التنفس.

ويُلفت البيان إلى أن الممرضة لم تكن موجودة في الحضانة وقت وقوع الحادث.

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