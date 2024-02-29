بعد وفاة طفل بسبب الكلاب الشاردة.. وزير الزراعة يتحرك

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعا خصص للبحث في ملف الكلاب الشاردة في كل المحافظات اللبنانية بعد الحادث الأليم الذي أدى الى وفاة طفل في مخيم الرشيدية في صور.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الصحة والبيئة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة الحيوانية، نقيب الأطباء البيطريين في لبنان، الجمعيات المعنية بمجال العناية بالحيوانات وحقوقها مختصين في موضوع الكلاب الشاردة، ورؤساء بلديات زحلة وسعدنايل، بالإضافة الى ناشطين في مجال حقوق الحيوان ومختصين من وزارة الزراعة.

وقد تم عرض للمشاكل التي يعانيها القطاع لا سيما العقبات التي تقف دون تطبيق الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الشاردة التي تم إقرارها عام 2016. واستمع وزير الزراعة الى آراء جميع المشاركين. فقد عرض رؤساء بلديات زحلة وسعدنايل تجاربهم في إيجاد الحلول للمشكلة والتي أدت الى استحداث إيواء للكلاب الشاردة وتطعيمهم واجراء عمليات جراحية توقف عمليات التكاثر. كما تم عرض لعدة اقتراحات تقدم بها المجتمعون.

وفي نهاية الاجتماع، قرر وزير الزراعة استحداث لجنة وطنية لإعداد مسودة اقتراحات من اجل البت بها خلال اجتماع لاحق أوسع يضم الوزراء المعنيين بالملف والمحافظين، من أجل إقرار خطة شاملة للحل على كامل الأراضي اللبنانية.