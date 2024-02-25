بعد وقف "حواجز الدراجات النارية"... بيان لافت لعدد من نواب بيروت

صدر عن عدد من نواب “بيروت الأولى”، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، بيان جاء فيه: “صدر قرار من المجلس البلدي بالطلب من محافظ بيروت وقف الحواجز التي يقيمها فوج الحرس البلدي لتوقيف سائقي الدراجات النارية المخالفين، إلى حين تدريبهم وتجهيزهم ووضع خطة متكاملة للحواجز”.

وأردف البيان، “يؤكد نواب بيروت غسان حاصباني، نقولا صحناوي، جان طالوزيان، نديم الجميل، جهاد بقرادوني، هاكوب ترزيان شكرهم وتقديرهم للعمل الذي يقوم فيه عناصر فوج الحرس البلدي وأهميته في التخفيف من المخالفات وضبط الأمن، علماً أن هذه المهام في الأساس يجب ان تقوم بها قوى الأمن الداخلي التي غابت بشكل كبير عن ضبط مخالفات السير وخاصة التي يقوم بها اشخاص غير لبنانيين”.

وتابع، “نحن كنواب كنا طالبنا وما زلنا ان تقوم قوى الأمن بكامل واجباتها في هذا الخصوص، لكن في ظل عدم إتخاذها خطوات بهذا الاتجاه لأسباب عدة منها المحدودية في القدرات، قام الحرس البلدي بتغطية هذه الفجوة بسبب الضرورة”.

واسكمل، “وبما ان هذا الشق الأمني لا يمكن تركه منفلتاً، نطالب وزارة الداخلية وبلدية بيروت بالقيام بالخطوات التالية: الاستمرار بإقامة الحواجز للحرس البلدي لإيقاف الدراجات النارية المخالفة، و⁠تأمين مؤازرة من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش للاستفادة من كل العناصر والقدرات اللوجستية المتاحة، و⁠تدريب الحرس البلدي للقيام بهذه المهمات بطريقة أكثر فعالية تؤمن سلامته وسلامة المواطنين”.

وختم البيان: “إننا نؤكد أن أمن بيروت وسلامة أهلها هما اولوية ويجب الا يحصل أي خلل بسبب تقلص القدرات في أي جهاز كان”.