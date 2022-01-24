بعد 3 أشهر من التعطيل.. إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

في أول جلسة بعد تعطيل لأكثر من 3 أشهر، أقرّ مجلس الوزراء عدداً من المراسيم التي تتعلّق بالأمور الحياتية والمعيشية، إلى جانب مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

مقررات مجلس الوزراء:

– إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

– تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

– مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب

– تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني

– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

– إرجاء البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول أعماله.

وبعدما أقرّ مجلس الوزراء مضاعفة أجر الساعة للمعلّمين المتعاقدين، دعا الحلبي “الأساتذة والمعلمين وموظّفي المؤسسات التربوية إلى العودة إلى المدارس ابتداءً من الغد وبذل الجهود لتعويض إقفال المدارس”.