بعمق 25 متراً... ما جديد عمليات الكشف على الهوّة الطبيعية في بعلبك؟

قام فريق من المختصين بدراسة المغاور، يوم أمس، بدعوة من النائب أنطوان حبشي، وبالتعاون مع منسقية البقاع الشمالي ومكتب البيئة في حزب “القوات اللبنانية”، بالنزول إلى داخل الهوّة الطبيعية المُكتَشفة في بلدة بشوات، وتم الكشف على هذا المعلم الطبيعي (sinkhole)، ورسم خريطة طوبوغرافية حيث تبيّن أنّها هوّة طبيعية بعمق حوالي 25 متراً وهي المسافة التي كان قد تمكّن الفريق من الوصول اليها، نظراً لوجود الوحول المترسبة التي منعت الفريق من إكمال مهامه، ومن المتوقع أن تكون عميقة أكثر، في انتظار إتمام العملية من قبل فريق المجلس الوطني للبحوث العلمية، وفق ما أفاد مراسلة “النهار” في بعلبك.

يُذكر أنّ الهوّة مكوّنة داخل صخور كلسية ويوجد فيها العديد من الفجوات.