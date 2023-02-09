بفضل إحداثيات الدفاع المدني اللبناني.. انتشال أحد الناجين في تركيا

لا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في كلّ من تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر الإثنين.

بدورها، تواصل فرق الإنقاذ اللبنانية مساهمتها في انتشال الضحايا من تحت الركام والدمار، فيما تمّ سحب أحد الناجين من تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في منطقة Elbistan في تركيا، وتبيّن أن فريق الإنقاذ التركي استند إلى إحداثيات حددها عناصر الدفاع المدني اللبناني قبيل مغادرتهم الموقع باتجاه المطار للعودة إلى لبنان في ختام مهامهم في تركيا.

وقد أعرب المنقذون الأتراك عن امتنانهم للدفاع المدني اللبناني على مساهمته الفاعلة في مهام الإنقاذ ورفع الأنقاض.