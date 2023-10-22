الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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بفيديو وخريطة.. جيش الاحتلال يتّهم حزب الله بـ"جرّ لبنان إلى الحرب"

منذ 32 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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على وقع التوتر المتصاعد في جنوب لبنان والقصف المتبادل بشكل يوميّ ومتكرر، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري.

وفي فيديو بثه المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كورنيكوس، اليوم الأحد، على منصة “إكس”، اتّهم حزب الله “بتكثيف اعتداءاته والتصعيد عسكريًا في المنطقة الحدودية”.

وحذر بأنّ ذلك “سيجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئًا، إنما قد يخسر فيها الكثير”.

كما استعرض متحدث الاحتلال على الخريطة، الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والنقاط التي تعرضت لقصف من الحزب، لافتًا إلى سقوط عسكريين ومدنيين في تلك الضربات.

أتى ذلك، بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلًا عن العراق.

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