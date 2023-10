بفيديو وخريطة.. جيش الاحتلال يتّهم حزب الله بـ"جرّ لبنان إلى الحرب"

على وقع التوتر المتصاعد في جنوب لبنان والقصف المتبادل بشكل يوميّ ومتكرر، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري.

وفي فيديو بثه المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كورنيكوس، اليوم الأحد، على منصة “إكس”، اتّهم حزب الله “بتكثيف اعتداءاته والتصعيد عسكريًا في المنطقة الحدودية”.

وحذر بأنّ ذلك “سيجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئًا، إنما قد يخسر فيها الكثير”.

كما استعرض متحدث الاحتلال على الخريطة، الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والنقاط التي تعرضت لقصف من الحزب، لافتًا إلى سقوط عسكريين ومدنيين في تلك الضربات.

Big question for Lebanon to answer: Is it worth jeopardizing what's left of Lebanese prosperity for the sake of ISIS of Gaza? https://t.co/MjNLnljwn1

— Jonathan Conricus (@jconricus) October 22, 2023