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بقبضة قوى الأمن.. هدد السفير الألماني وطالب بـ"40" ألف يورو

منذ 53 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة لتوقيف المطلوبين، وبعد ورود شكوى من السفارة الألمانيّة في بيروت بحقّ شخص أقدم بتواريخ مختلفة على إرسال /3/ رسائل إلى البريد الإلكتروني للسفارة المذكورة مهدّدًا السفير الألماني وطاقم العمل، طالبًا مبلغ /40/ ألف يورو لعدم التعرّض للسفير وأعضاء السفارة، باشرت عناصر القسم تحرّياتها واستقصاءاتها لمعرفة هويّة الفاعل.

وبعد عمليّات الرصد والتعقّب، تم تحديد هويّة الفاعل ومكان تواجده في سنّ الفيل وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى:

ع. أ. ج. (مواليد عام 1986، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم تهديد، وابتزاز، وإيذاء.

بتفتيشه وهاتفه، تم التثبّت من إرساله رسائل تهديد إلى السفارة الألمانيّة والتّي لا تزال موجودة في الملفّات المرسلة، وأيضًا إلى السفارة الفليبينيّة في بيروت. كما ضُبط بحوزته مبلغ /8،000/ دولار أميركي.

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