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بقذائف فوسفورية وقنابل حارقة.. القصف الإسرائيليّ يُلامس بلدات جنوبيّة عدّة

منذ 44 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية. بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.

كما كثف الطيران الحربي الإسرائيلي من طلعاته في الأجواء وعمد إلى إطلاق قنابل حارقة، اشتعل على أثرها الحد المحاذي للخط الأزرق في محيط بلدة رامية.

الوكالة أفادت أيضًا أنّ حالًا من الهدوء الحذر تسود، في هذه الأثناء، في المنطقة المحاذية للخط الأزرق في القطاع الغربي، رغم سماع قصف متقطع وطيران معاد في الأجواء.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني عبر منصة “إكس” “تعرّض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظًا على سلامتهم”.

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