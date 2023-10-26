بقذيفة مباشرة.. قوات الاحتلال تُدمّر برج مراقبة تابع للجيش اللبناني

في آخر التطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، برج مراقبة تابع للجيش اللبناني في ‎رأس الناقورة، بعد استهدافه بقذيفة مباشرة.

كما تعرضت منطقة اللبونة في خراج بلدة الناقورة، إلى قصف مدفعي من قبل قوات جيش الاحتلال.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “طائرة مسيّرة للجيش الاسرائيلي أغارت على خلية مخرّبين كانت تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اشتعلت النيران في مساحات حرجية واسعة عند الحدود الجنوبية اللبنانية اليوم، بسبب “القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية” التي ألقاها جيش الاحتلال، فيما عملت طوافات الجيش اللبناني على إخماد الحرائق.

على خط موازٍ، أفيد عن إصابة عنصر في الدفاع المدني اللبناني نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الجيش الإسرائيلي أثناء إطفاء حريق اللبونة.