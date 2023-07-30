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بقرادوني: آن الأوان ليكون سلاح الشرعية الوحيد على أرض لبنان

منذ 11 دقيقة
جهاد بقرادوني

جهاد بقرادوني

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جهاد بقرادوني، أن “عين الحلوة أرض لبنانية انما سيادتها غير لبنانية”، سائلاً: “الا يخجل المعنيون لحصول اشتباكات عسكرية على أرضنا تحصد الارواح وتهدّد الاستقرار الامني؟”.

وغرّد عبر “تويتر”: “آن الأوان ليكون سلاح الشرعية هو السلاح الوحيد الموجود على أرض لبنان…والاّ فعلى الدينا السلام”.​

وسقط ستة قتلى فلسطينيين بينهم قائد عسكري في حركة فتح جراء اشتباكات اندلعت ليل السبت وتجددت الأحد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وقتل القائد العسكري في فتح مع أربعة من رفاقه في كمين الأحد، وفق ما أفاد القيادي في الحركة منير مقدح لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء ذلك بعد معارك ليلية داخل المخيم بين عناصر من فتح وآخرين من مجموعات إسلامية.

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