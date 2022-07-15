بقرادوني: لإطفاء نيران إهراءات المرفأ فوراً

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب جهاد بقرادوني عبر تويتر، قائلا: “الحريق المشتعل في أهراءات القمح تحت أنظار الدولة منذ عدة أيام يؤكد استخفافها بمعالجة تداعيات انفجار المرفأ الكارثية”.

وتابع: “فلتتفضّل مؤسساتها بإطفاء النيران فوراً كي لا تكون شريكةً أيضاً في طمس الحقائق وبالتسبب بالكوارث البيئية والصحية”.

الحريق المشتعل في اهراءات القمح تحت أنظار الدولة منذ عدة أيام يؤكد استخفافها بمعالجة تداعيات انفجار المرفأ الكارثية!

فلتتفضّل مؤسساتها باطفاء النيران فوراً كي لا تكون شريكةً أيضاً في طمس الحقائق وبالتسبب بالكوارث البيئية والصحية! pic.twitter.com/yPG1NZqOJT — Jihad Pakradouni (@JihadPakradouni) July 15, 2022

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام قال للصحفيين من المرفأ، الخميس الواقع في 14 تموز، إن هذا ليس أول حريق يندلع في الصوامع.

وأوضح سلام أن الفنيين يعملون على حل المشكلة لكنها معقدة إذ يشكل الضغط الجوي الذي تولده طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش خطرا على الصوامع ويمكن أن يؤدي هذا إلى انتشار النيران.

وأشار الى أن “الفريق التقني يدرس فعلا الخيار الأفضل، لافتا الى اننا أن إزالة الحبوب من الصومعة يهدد بانهيارها”.