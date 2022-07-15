الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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بقرادوني: لإطفاء نيران إهراءات المرفأ فوراً

منذ ساعة واحدة
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غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب جهاد بقرادوني عبر تويتر، قائلا: “الحريق المشتعل في أهراءات القمح تحت أنظار الدولة منذ عدة أيام يؤكد استخفافها بمعالجة تداعيات انفجار المرفأ الكارثية”.

وتابع: “فلتتفضّل مؤسساتها بإطفاء النيران فوراً كي لا تكون شريكةً أيضاً في طمس الحقائق وبالتسبب بالكوارث البيئية والصحية”.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام قال للصحفيين من المرفأ، الخميس الواقع في 14 تموز، إن هذا ليس أول حريق يندلع في الصوامع.

وأوضح سلام أن الفنيين يعملون على حل المشكلة لكنها معقدة إذ يشكل الضغط الجوي الذي تولده طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش خطرا على الصوامع ويمكن أن يؤدي هذا إلى انتشار النيران.

وأشار الى أن “الفريق التقني يدرس فعلا الخيار الأفضل، لافتا الى اننا أن إزالة الحبوب من الصومعة يهدد بانهيارها”.

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