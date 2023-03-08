بقرادوني للقاضية عون: أنتِ من يجب أن يُحاسب

اعتبر النائب جهاد بقرادوني عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “قاضية العهد القامع للحريّات تستدعي نائب الأمّة لإبداء رأيه، قاضية العهد الفاسد تخالف القانون وتصرّح إعلاميًّا وتضرب عرض الحائط الحصانة النيابيّة على الآراء والأفكار التي تصدر عن النوّاب”.

وأضاف بقرادوني: “لن نسكت عن مخالفة القانون والتطاول عليه، أنتِ من يجب أن يحاسب لتسخير القضاء بخدمة فريقك السياسي”.

قاضية العهد القامع للحريّات تستدعي نائب الأمّة لإبداء رأيه

قاضية العهد الفاسد تخالف القانون وتصرّح إعلاميًّا وتضرب عرض الحائط الحصانة النيابيّة على الآراء والأفكار التي تصدر عن النوّاب

لن نسكت عن مخالفة القانون والتطاول عليه، أنتِ من يجب أن يحاسب لتسخير القضاء بخدمة فريقك السياسي — Jihad Pakradouni (@JihadPakradouni) March 8, 2023