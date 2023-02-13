الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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بقرادوني: لن نسمح بوصول رئيس من 8 آذار

منذ ساعة واحدة
جهاد بقرادوني

جهاد بقرادوني

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اكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جهاد بقرادوني في حديث الى “لبنان الحر” ضمن برنامج “الجمهورية القوية”، “إننا نريد رئيساً سيادياً ولديه رؤية إصلاحية ويواجه و”قبضاي”، ولديه الجرأة أن يقول “لا” بوجه أيّ ملف يعارض مصلحة لبنان”، مشدداً على أن “أي شخص يمثل خط الممانعة ليس سيادياً، ولن نسمح بوصول رئيس من فريقهم، ولن نؤمّن نصاب لرئيس من 8 آذار”.

ورأى بقرادوني أن “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيه هو رمز مشروع 8 آذار واستمرارية للست سنوات السابقة”، وأشار إلى أن “تكتل الجمهورية القوية، هو خط الدفاع الأول والأخير عن السيادة والخروج من هذه الازمة، ولن نُفرّط بالبلد بانتخاب “مين ما كان”.

وشدد على أنه “لا يمكن الوصول إلى رئيس الجمهورية المطلوب من دون تكاتف الجميع، والتشاور بين القوى السيادية”، وقال: “نحن على تنسيق تام مع النائب ميشال معوض، الذي لا يزال مرشحنا الثابت حتى الساعة”.

وعن اجتماع بكركي، قال بقرادوني: “لسنا ضد دعوة بكركي لأننا نريدها أن تكون ناجحة، لا فلكلورية وصوريّة، إضافة إلى وجوب طرح آلية عمليّة وجديّة للرئاسة، وإلاّ لا معنى لهذا الاجتماع سوى توريط بكركي بعدم اتفاق المسيحيين”.

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