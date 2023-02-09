بقرادوني: مخاوف حقيقية على وضع الأبنية في الأشرفية

نشر النائب جهاد بقرادوني سلسلة تغريدات على “تويتر” شرح فيها وضع الأبنية في الأشرفية وطالب بالتحرك العاجل بعد الهزة التي ضربت لبنان، وجاء فيها: “زلازل المنطقة والهزات في لبنان، أحيت مخاوف حقيقية عن وضع الأبنية في معظم المناطق ولاسيما منطقة الأشرفية التي تأثرت لجهة تصدع الكثير من ابنيتها ومنازلها بفعل انفجار المرفأ”.

وأضاف: “لئلا نصل الى آثار كارثية جراء ارتدادات الزلازل والهزات، وإلى “فسوح” ثانية بعد عشر سنوات على انهيار مبنى المنطقة، أدعو الوزارات والمجالس المعنية، بلدية بيروت، وجمعيات المجتمع المدني، الى التحرك العاجل لدرس ما يمكن المباشرة به سواء لجهة المسح الشامل او لجهة ما يمكن العمل عليه”.

وأردف: “أخطر شيء وأسهل شيء، ان نبقى في أماكننا، ولا نقوم بأي شيء”.