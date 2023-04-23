بقرادوني: هل سيُكرّر النزوح السوري المأساة؟

غرّد النائب جهاد بقرادوني على “تويتر”: “حين يتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليونَي نسمة، مقارنة بعدد اللبنانيين المقدّر بأربعة ملايين، فالمسألة لم تعد مسألة إنسانية بمقدار ما أصبحت مؤامرة على الشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه . عانى لبنان ، ولا يزال ، من اللجوء الفلسطيني ، الذي كان احد أسباب الحرب اللبنانية ، فهل النزوح السوري سيكرر المأساة ؟ المطلوب إعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية ، وتشكيل حكومة يكون البند الأول في بيانها الوزاري إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً ان تسعين في المئة من أراضي سوريا باتت آمنة”.







