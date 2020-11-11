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بقرار من رئاسة الجمهورية… هذا المستشار ممنوع من دخول قصر بعبدا

منذ دقيقتين
القصر الجمهوري في بعبدا

القصر الجمهوري في بعبدا

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أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن “مهمة المستشار السابق لفخامة الرئيس أنطوان حداد انتهت في 9 تشرين الأول 2020 بعد الغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر الجمهوري وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى وسائل الاعلام، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية”.

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