بكركي: الأزمة الرئاسيّة وطنيّة.. ولا فيتو على أحد

شدّدت مصادر بكركي على أنّ الحوار بين الأفرقاء السياسيّين يكون داخل البرلمان بالذهاب إلى جلسات متتالية ومفتوحة حتى انتخاب رئيس.

وقالت المصادر لـmtv: “ليس صحيحًا أنّ الأزمة الرئاسيّة هي مسيحيّة بامتياز، إنما هي وطنيّة ومسؤوليّة الجميع، وثمة أفرقاء يعرقلون انتخاب رئيس”.

ولفتت المصادر إلى أن “لا فيتو على أحد وحتّى على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية”، مضيفةً: “عندما تحدث الراعي عن مواصفات الرئيس بأنه يجب أن يكون فوق كل الأحزاب قصد بذلك أنه وإن كان حزبيًا عليه أن ينسى حزبه عندما يصبح رئيسًا ويتصرف كرئيس لجميع اللبنانيّين”.