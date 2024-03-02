بكركي غير راضية.. لا نوافق على ما يحصل في جنوب لبنان

أشار النائب البطريركي العام “المطران سمير مظلوم” الى أن “لا شك في ان دور لبنان مهدد وهناك توجهات أخرى اليوم تحاول أخذ البلد باتجاه آخر ولهذا السبب لا تستطيع بكركي الا تدافع عن وجودها وجود البلد والدولة”.

ولفت مظلوم عبر “صوت كل لبنان” الى أن “انتخاب رئيس للجمهورية ليس واجب المسيحيين فقط بل هو واجب كل اللبنانيين والخلاف الأساسي يكمن في عدم تلاقي التيارات المختلفة على طريقة تفاهم للمحافظة على المؤسسات الدستورية”.

وشدد المطران مظلوم على أننا “نأسف لما يحصل في الجنوب ونحن لا نوافق عليه ولبنان وحده لا يمكنه ان يحل القضية الفلسطينية”.

وبالنسبة للعلاقة بين بكركي وحزب الله، أكد أن “العلاقة ليس مقطوعة بين البطريركية والحزب الا أنه بالفترة الأخيرة اصبح الحوار من دون نتيجة لان هناك خيارات يعملون عليها وهم يؤمنون بها ولا يسمعون لاحد”.

وتطرق الى وجود “عدم رضى من قبل بكركي إزاء المنحى الذي يأخذ حزب الله الدولة اللبنانية اليه”.

وشدد على أن “موقف بكركي واضح وهو موقف الحفاظ على الدولة اللبنانية بدستورها ومؤسساتها وهي تعلم أن رأي اللبنانيين منقسم”.