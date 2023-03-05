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بكركي لم تقل كلمتها بعد.. وترقّب لانتهاء جولة أبي نجم

منذ 11 دقيقة
بكركي

بكركي

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كشفَ المطران بولس صياح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أنَّ بكركي لم تقل كلمتها بعد في موضوع الاستحقاق الرئاسي، بانتظار انتهاء الجولة الثانية من الاتصالات التي يجريها المطران أنطوان أبي نجم مع القيادات المارونية، وعلى ضوئها يتقرر موقف بكركي.

صياح وصف السجال السياسي الذي جرى في اليومين الماضيين بالمعيب والمخجل، لافتًا إلى أنّه من غير المتوقع أن يحصل ذلك في ظلّ هذه الأزمة الخانقة، فالناس يموتون من الجوع والقهر على أبواب المستشفيات.

كما استذكرَ الهامات الكبيرة من رجالات السياسة في ظلّ ما نشهده من مناكفات، قائلاً: “أين كمال جنبلاط وكميل شمعون وصائب سلام وبيار الجميل”؟

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