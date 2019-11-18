أخبار لبنان

بكين لنصرالله: لا نيّة لنكون بديلاً عن أميركا

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أكد المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي تشينغ جيان وي أن “الدعم الصيني سيزيد للدول النامية. وأقر بأن التعاون مع الدول العربية يزعج البعض كالولايات المتحدة التي تتخذ كل الاجراءات لاحتواء نفوذ الصين”، وذلك في رد على دعوة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الى مواجهة أميركا في لبنان بالاعتماد على الشركات الصينية.

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وفي ما خص كلام نصرالله عن امكان التعاون مع الصين لمواجهة الحصار المالي، أوضح أننا “سنكون دائماً أصدقاء وشركاء لدول الشرق الأوسط لكن ليست لدينا النية أن نكون بديلاً من أميركا في لبنان، وليست لدينا القدرة على ذلك، لان الصين لا تزال دولة نامية. وحتى لو أنها شهدت تطوراً أكبر، لن نسعى الى ملء الفراغ”.

 

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