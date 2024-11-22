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بلاسخارت بمناسبة الاستقلال: احيي الشعب اللبناني الذي يستحق الأمن والاستقرار

منذ 10 ساعات

رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت

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حيّت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينس بلاسخارت الشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال وكتبت تعليقاً على منصة “أكس” صباح اليوم أرفقته بالعلم اللبناني جاء فيه: “بمناسبة ⁧‫عيد استقلال‬⁩ ⁧‫لبنان‬⁩ الواحد والثمانين، أحيي الشعب اللبناني الذي يستحق الأمن والاستقرار الدائمين للبدء في التعافي وإعادة البناء والمضي قدماً”.

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