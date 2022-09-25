بلال الحشيمي لصوت الناس: لم نتطرق الى أسماء المرشحين للرئاسة في دارة السفير السعودي

لفت النائب بلال حشيمي الى أن لقاء النواب في دارة السفير السعودي وليد البخاري لم يضع فيتوهات على اسماء مرشحين بل تناول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل مع تشديد على اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المفتي عبد اللطيف دريان دعا الى اللقاء للمّ الشمل السني والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات التي يعانيها المواطن اللبناني”.

وتابع ردا على سؤال: “المفتي قصد في حديثه عن رئيس للجمهورية انه يريد رئيسا يحافظ على البلاد وحتّى ان التغييريين في مبادرتهم تحدثوا عن صفات في رئيس الجمهورية قريبة مما قاله المفتي “.

وقال: “التوازنات داخل مجلس النواب لم تعط الارجحية لاي طرف والعامل الخارجي بات الاكثر تأثيرا وهذا يذكرنا بانتخابات الرئيس الراحل سليمان فرنجية ونحن نتطلع لرئيس يخرج البلاد من ازمتها مع اعادة العلاقات مع الدول العربية “.

واضاف: “لن نضع فيتو على اسماء بل وضعنا اسسا معيّنة لاختيار رئيس للجمهورية لأننا لا نريد ان نعاني كما عانينا في السنوات الـ6 التي تواجد فيها الرئيس عون “.

واشار الى “انه سيكون هناك تنسيق من أجل اجتماعات اخرى في دار الفتوى “.

وعن الاجتماع في دارة السفير السعودي، قال: “لم نضع فيتو على اسماء بل وضعنا اسسا معيّنة لاختيار رئيس للجمهورية لأننا لا نريد ان نعاني كما عانينا في السنوات الـ6 التي تواجد فيها الرئيس عون. دعوة السفير السعودي للعشاء هي دعوة لوحدة الصف السني ولم يكن هناك تطرق لأسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية ولكن الحاح على انتخاب رئيس في المهل الدستورية لما فيه خير للبنان “.