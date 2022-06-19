بلال شحيمي لصوت الناس: الابقاء على ميقاتي ضرورة

رأى النائب بلال الحشيمي أن الابقاء على نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة ضرورة.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “انا نائب مستقل مدعوم من السنيورة وهو له فضل عليّ. انا من ضمن كتلة السنيورة واتعامل مع المستقلين ليكون لنا نفس الرؤيا”.

واشار الى ان “تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي ضعضع العمل السياسي بشكل كبير ودخول المفتي ورؤساء الحكومات السابقين للحث على الاقتراع خفف من وطأة الأمر وفي الانتخابات الداخلية للمجلس تبيّن وجود مشكلة سنية في داخل المجلس وجرى تهميش كلّي للنخبة السنية ونحاول ان نستجمع بعضنا من جديد لأن المرحلة المقبلة صعبة”.

ورأى ان “هناك صعوبة في تجميع بعضنا البعض ولكن معظمنا متفق على ان يكون موضوع رئاسة الحكومة مرتبطا بالمواطن اللبناني نفسه وخصوصا وان الرئيس عون تنتهي ولايته بعد 4اشهر واطالة مدّة التأليف ستؤثر على وضع المواطن ولا احد يملك ترف التسويف”.

وعن الحكومة المقبلة ورئيسها، قال: “مع عدم وجود اكثرية واضحة من الصعب تشكيل حكومة سريعة ولذلك البديل عن ميقاتي نفسه امّا ان يكون سياديا وبهذه الحالة سيكون هناك شروطا تعجيزية باسيلية او تابعا لتحالف الثنائي والتيار العوني وسيكون على شاكلة حسان دياب وافضل ان يكون ميقاتي رئيسا في المرحلة المقبلة”.

واضاف: “الابقاء على الرئيس ميقاتي ضرورة لأن حكومة ميقاتي بدأت بخطة التعافي والكهرباء وغيرها وهناك قسم “مش هيّن” من النواب السنّة يوافقونني الرأي”.

وعن اجتماعه مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، قال: “الاجتماع مع السفير البخاري كان لوضعه بجو الوضع اللبناني ودعوناه ليكون الى جانبنا لاعانتنا في هذه المرحلة العصيبة وخصوصا في البقاع حيث الاعتماد على الزراعة والتأثير الكبير على المزارعين جرّاء عدم استيراد البضاعة اللبنانية وهناك خطّة تبلورت في هذا الاطار لاعادة التصدير”.