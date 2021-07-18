بلال عبدالله: الحزب الاشتراكي في اطار اعادة صياغة توجّهه في مختلف النقابات

أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله ان الحزب الاشتراكي في اطار اعادة صياغة توجّههم كحزب تقدمي اشتراكي في مختلف النقابات والتركيز على البرامج اكثر من التمثيل المباشر، معتبرا ان الحركات النقابية يجب ان تكون معارضة كي تؤدي رسالتها ولا يجب ان تكون تمثيلية للقوى السياسية.

واشار عبدالله في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” إلى ان الاتحاد العمالي العام موجود وهو الجهة الرسمية التي تمثل العمال، ولكننا نطمح لوجود اتحاد عمالي عام بتمثيل آخر وأداء آخر وهيكلية جديدة له تحاكي الواقع الموجود اليوم وتؤسس لحركات نقابية تحاكي مصالح العمال لا مصالح سياسية.

ولفت عبدالله الى ان الاتحادات العمالية في كل العالم لا تكون تمثّل احزاب السلطة بل تكون اجساما فاعلة في الرقابة وحماية حقوق العمال وصياغة العقد الاجتماعي، وقال: “نحن نضع اولوية اليوم للتسوية وتشكيل حكومة تحضر للانتخابات، والمهم اليوم انقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي للناس”.

ورأى عبدالله أن من لا يتحسس بوجع الناس يجب ان يكون هناك كلام جدّي معه، والقلق على الناس يجب ان يكون اكبر من التلطي وراء صلاحيات من هنا أو حقوق من هناك.