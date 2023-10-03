بلال عبدالله يتقدم باقتراح لتعديل بند من قانون الضمان الاجتماعي

تقدم رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل البند 1 من الفقرة “سادسا” من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963، وفي ما يلي نصه:

المادة الأولى: يعدل البند 1 من الفقرة “سادسا” من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26/أيلول 1963 ليصبح على الشكل التالي:

سادسا:

1- لا جل تطبيق احكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة “متقاعد” المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.

يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقا للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.