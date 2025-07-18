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بلال عبد الله: لا تداعيات سلبية جراء ما يحصل في سوريا على الوضع اللبناني

منذ 13 ساعة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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رأى النائب بلال عبد الله أن “لا تداعيات سلبية جراء ما يحصل في سوريا على الوضع اللبناني، إذ إنّ هناك حرصاً وطنياً شاملاً كي لا يتأثر لبنان بالأحداث”، موضحاً أنّ “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، سارع إلى لقاء قيادة الجيش وتواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لمنع ذلك”.

وشدد في حديث إلى إذاعة “صوت كلّ لبنان”، على “ضرورة التزام موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الرسمي الواضح لجهة قطع الطريق أمام كلّ المحاولات الإسرائيلية لتشتيت المنطقة على أسس قومية أو مذهبية”، معتبراً أنّ “المسؤولية للجم التعديات والممارسات التي تشهدها المناطق تقع على عاتق الدولة السورية التي من شأنها إعادة اللحمة إلى الداخل السوري وعدم السماح لإسرائيل بالدخول إلى النسيج الداخلي لا سيّما وأن التاريخ السوري حافل بالانقسامات”.

ولفت إلى أن “لإسرائيل مصلحة في تقسيم سوريا وقد عملت على ذلك من خلال احتلال بعض المناطق”، مشيراً إلى أنّ “الولايات المتحدة عملت مع الدولة التركية على وقف إطلاق النار وإنهاء التوترات في المنطقة”.

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