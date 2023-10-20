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بلجيكا تحث رعاياها على مغادرة لبنان "بأسرع ما يمكن"

منذ ساعة واحدة
علم بلجيكا

علم بلجيكا

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حثت الحكومة البلجيكية (الجمعة 20-10-2023) رعاياها على مغادرة لبنان بأسرع ما يمكن نظرا للموقف في إسرائيل وغزة وتداعياته المحتملة في لبنان.

في السياق، حذرت الحكومة الهولندية مواطنيها اليوم الجمعة، من السفر إلى لبنان، وحثّت أولئك الذين ما زالوا في البلاد على “مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن”.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان، إنّه “نتيجة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هناك توترات متصاعدة في لبنان”.

يشار إلى أنّ دولًا عربيّة وغربيّة عدّة أصدرت توصيات من هذا النوع إلى رعاياها، أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا والسعودية.

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