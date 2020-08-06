بلدة القاع شيعت ابنتها الشهيدة سحر جورج فارس

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شيعت بلدة القاع اليوم إبنتها الشهيدة سحر جورج فارس التي كانت قد سقطت جراء إنفجار المرفأ، واقيم لها استقبال حاشد في بلدتها حيث نثر الأرز والورود على النعش كما استوقف الموكب على مفرق بلدة رأس بعلبك وعزفت لها موسيقى كشاف الجراح نشيد الموت.

وأقيم لها جنازة في كنيسة مار جرجس بالقاع ترأسه راعي أبرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال يعاونه لفيف من الكهنة وحضر ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب أنطوان حبشي.

بعد الانجيل كانت كلمة للمطران رحال قال فيها: “إن الموت بهذه الطريقة جريمة نستنكرها ونطالب بتحقيق شفاف ومحاسبة كل من هو مسؤول عن هذه الجريمة، ولن نسامح ولن نغفر هذا التسيب وهذا الإهمال”، خاتما أن “لبنان يجب أن يكون وطنا للجميع وليس مزارع للمسؤولين”.

وبعدها أطلق رئيس البلدية بشير مطر اسم الشهيدة سحر على الملعب البلدي في القاع ثم رفع النعش على الأكف واخترق شوارع البلدة حتى مثواها الأخير في جبانة البلدة.