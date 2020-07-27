كشفت معلومات صحفية عن أن بلدة قرطبا خاضعة للعزل وسط انتشار للقوى الأمنية.

وعلم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المقيمين في البلدة قليلة أمّا الإصابات الأخرى فسُجّلت بسبب عودة أهالي البلدة إليها يوم السبت وهم يعملون في بيروت وهذا ما أدّى إلى ارتفاع أعداد المصابين.

في السياق، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن “علينا التراجع خطوة إلى الوراء ونعمل بحزم وشدة وكأن الوباء قد بدأ الآن، فكل ما قمنا به في السابق كان ممتازا ويجب العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية”.

وكشف أنه “في ضوء التفشي المجتمعي الحاصل للوباء، يتم تسجيل إصابات في معظم المناطق اللبنانية حيث سجلت بلدة قرطبا وحدها ليل أمس خمسا وعشرين إصابة على غرار أكثر من بلدة أخرى تراوح عدد الإصابات فيها بين عشر إصابات وخمس عشرة إصابة”.