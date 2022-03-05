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بلديات قضاء صور مهدّدة بالإقفال.. ماذا عن مستحقاتها؟

5 - مارس - 2022
آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 8:21 مساءً
الاجتماع الدوري لاتحاد بلديات قضاء صور

الاجتماع الدوري لاتحاد بلديات قضاء صور

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شدد إتحاد بلديات قضاء صور على “ضرورة دفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي”.

وحذر من “توقف عمل البلديات نتيجة الشح في الموارد، إضافة الى ضعف القدرة الشرائية من الموازنات المالية الحالية الخاصة بها، مما لا يمكنها من القيام بتنفيذ الحد الادنى من مشاريع حيوية تخص المواطنين”.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره بعد الاجتماع الدوري للمجلس أن “البلديات لم تعد قادرة على تنفيذ الحد الادنى مما هو مطلوب منها خدماتيا، إضافة الى دفع رواتب العمال والموظفين، وأن استمرار الوضع المالي على ما هو عليه سيؤدي الى إقفال البلديات”.

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