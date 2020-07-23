بلدية أنفه: لضرورة التزام جميع الاهالي والزوار بكل الإجراءات الوقائية المتبعة

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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شددت بلدية انفه “على ضرورة التزام جميع الاهالي والزوار كل الإجراءات الوقائية المتبعة، لاسيما في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات المجاورة.

وطالبت بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة (مترين)، وضع الكمامات في الأماكن العامة والمؤسسات التجارية وغسل اليدين والتعقيم باستمرار”.

واكدت في بيان اليوم “انها في صدد إعادة إقفال ساحة جبران مكاري العامة وإلزام المطاعم عدم تجاوز نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية بالاضافة الى إقفال الشواطئ العامة أمام التجمعات ومنع الأراغيل والتشدد بمراقبة المنتجعات”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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