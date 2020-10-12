استمع لاذاعتنا

بلدية البابلية: اصابتان جديدتان وحالة شفاء واحدة

منذ 8 ساعات
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

اعلنت بلدية البابلية عن تسجيل حالتي كورونا إيجابية (covid19) جديدة مستجدة مؤكدة خالطت شخصا من بلدة جنوبية وحالة اخرى خالطت سيدة من بلدة بقاعية وهم جميعا يخضعون للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلاتهم، بمتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية.

وفي المقابل سجلت حالة شفاء جديدة اليوم، وبذالك يكون قد أرتفع مجموع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة حاليا في البلدة من تسع إلى عشر إصابات مثبتة فقط.

وطالبت بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الادوية في خطر
ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحصل في ملف الأدوية؟
كورونا
كورونا
إصابة جديدة في الزرارية
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
كورونا
قصة أحزنت الأبيض… عائلة تركت مريضها وغادرت

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
دراسات عن فيروس كورونا المستجد
كورونا
الأولى من نوعها بالعالم.. صور تكشف خبايا وأسرار فيروس كورونا