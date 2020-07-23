بلدية البترون: مدينة البترون لا تزال خالية من أي إصابة حتى الآن

أشارت بلدية البترون الى أن “الحالة التي تم الإعلان عنها على أنها إيجابية، وبعد اعادة الفحوص، تبين أن النتائج الأولية هي سلبية وبذلك تكون مدينة البترون لا تزال خالية من أي إصابة حتى الآن”.

وأكدت خلية الأزمة في البلدية في بيان “أن كل الأخبار والمعلومات التي يتم التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إصابات كورونا في مدينة البترون هي أخبار غير دقيقة”، موضحة “أنها تتابع الموضوع مع وزارة الصحة والمراجع المعنية والمختصة ليصار إلى الإعلان عن كل ما هو دقيق وعدم التسبب بحالة الخوف والهلع”.

ودعت المواطنين “إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تنشر عبر الرسائل الصوتية”، واكدت “أنها بصدد إجراء الفحوص اللازمة لكل من هو بحاجة وسيتم الإعلان عن النتائج كما هي”، مشددة “على ضرورة احترام خصوصية كل مواطن بعيدا عن تناول أي شخص بأخبار غير دقيقة”، مطالبة “بعدم استباق نتائج الفحوص التي سيتم الإعلان عنها فور صدورها”.