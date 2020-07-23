بلدية البترون وجامعة العائلة المقدسة: فحوص المخالطين السبعة سلبية

أعلنت اللجنة الطبية في بلدية البترون وإدارة جامعة العائلة المقدسة – البترون أن آخر الفحوص التي أجريت للطلاب المخالطين وعددهم 7، مع مصابتين بفيروس كورونا، صدرت بكاملها، جاءت كلها سلبية.

وجدد وزير الصحة حمد حسن أمس الدعوة إلى التزام مبدأ “التذكير وليس التسكير”، أي التذكير بالضوابط الواجب الإلتزام بها للمحافظة على معايير الجودة والنوعية لعدم الإضطرار إلى اتخاذ القرار الفوري بالإقفال في هذه الظروف الصعبة والإحالة على القضاء المختص.

وشدد الوزير حسن على أن “سلامة الغذاء تستلزم مراقبة السلسلة كاملة من الإستيراد والتخزين إلى التصنيع والتسويق؛ ففي الفحص الأولي، على المراقب التدقيق بالخصائص الشكلية للمواد من لون ورائحة وظروف التخزين الحرارية، ليتم بعد ذلك التأكد من سلامة المواد والمنتجات من خلال فحصها في المختبرات المخصصة لذلك”.