بلدية البيرة: لا إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدة

أعلنت بلدية البيرة أمس أنها خالية من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتائج فحوصات الـ PCR لـ 88 شخصا من أبناء البلدة، سلبية.

وكان فريق طبي وتمريضي متخصص من الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU، قد أخذ عينات من أبناء البلدة الأكثر اختلاطا بحكم أعمالهم، إضافة إلى عينات عشوائية، وذلك في تكميلية البيرة الرسمية، وبالتنسيق مع الفريق الطبي في خلية الأزمة في البلدية. ونقلت العينات إلى مختبرات مستشفى رزق، حيث أجريت فحوصات الـ PCR التي أظهرت أن كل النتائج سلبية.