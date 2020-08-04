بلدية المسعودية: لعدم الاستهتار بالخضوع للعادات في ظل الوباء

أعلنت بلدية المسعودية أنه على أثر وفاة الشيخ محمود قدور، وبعد توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء لولده الشيخ علي قدور، “رغم كل التحذيرات والاعتذارات من ذوي الفقيد والبلدية والمختار لجهة عدم الحضور والإكتفاء بقبول التعازي عبر الهاتف، جاءت نتيجة الفحص الثاني لقدور إيجابية”.

وناشدت البلدية في بيان، “جميع الذين حضروا إلى التعزية في بلدة المسعودية وصافحوه أو لم يصافحوه أن يبادروا فورا إلى حجر أنفسهم، رأفة بأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم”.

وقالت: “على كل من يشعر بأعراض جائحة كورونا سواء من المسعودية أو خارجها، عليه واجب شرعي وقانوني وأخلاقي وإنساني وصحي أن يتواصل مع البلديات المعنية او يتواصل معنا ونحن على استعداد تام للمساعدة بكل امكاناتنا، وذلك حتى لا ينتشر هذا الوباء بين الأهالي او ينتقل لا سمح الله إلى مناطق أخرى.

كما ندعو أهلنا في بلدة المسعودية وعموم محافظة عكار أن لا نستهتر ونخضع للعادات والتقاليد في ظل انتشار هذا الوباء الذي يفتك بملايين البشر. ونبتعد عن التجمعات وحضور المناسبات أيا كان نوعها وأن لا نستخف بهذا الأمر. وأن نلتزم بقول الله تعالى: أن لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكه”.