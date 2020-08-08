بلدية انطلياس – النقاش: مبادرة تضامنية مع المتضررين

اعلنت بلديّة انطلياس النقاش عن قيامها، عبر مجموعة من العمّال التابعين لها، بمبادرة “للوقوف الى جانب أهالي بيروت في مصابهم الأليم، عبر المساعدة في تنظيف المنازل والمؤسسات المتضررة، والشوارع القريبة من موقع الانفجار في مرفأ بيروت”.

ودعت من يرغب من أهالي وسكان المنطقة الى التجمّع عند الثامنة والنصف من صباح الأحد 9 آب، في باحة كنيسة مار الياس انطلياس، “للانطلاق عند التاسعة نحو بيروت، والمشاركة في هذه المبادرة الإنسانيّة، علماً أنّ البلديّة ستقوم بتأمين مختلف المعدات التي ستستخدم”.