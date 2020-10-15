بلدية انفه: شفاء 8 حالات بعد إتمامهم فترة الحجر الصحي

اعلنت بلدية أنفه عن شفاء 8 حالات، بعد إتمامهم فترة الحجر الصحي. وعدم تسجيل أي حالة ايجابية خلال ال 24 ساعة الماضية. مبركة للاهالي بالسلامة، متمنية الشفاء العاجل لبقية المصابين.

توازياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1550 اصابة كورونا جديدة وحالتا وفاة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 58645.

في سياق متصل، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 629 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 549 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29

– حالات وفاة: 2″.