بلدية بحنين: سنبذل كل جهدنا لإيجاد الطرق المناسبة لمعالجة أزمة النفايات

ناشدت بلدية بحنين والريحانية ومزرعة أرطوسة في قضاء المنية ـ الضنية، الاهالي الى التعاون معها من اجل ابقاء المدينة نظيف، وقالت في بيان: “قد عملنا المستحيل من أجل تنظيف المنطقة من النفايات المتراكمة، وأصدرنا بيانا منذ مدة شهر ونصف بسبب أزمة النفايات، حتى يقوم كل صاحب منزل من سكان المنطقة بتنظيف منزله وتدبر هذا الأمر بنفسه ضمن الأصول، حتى تظل منطقتنا نظيفة ومميزة بالنسبة لبقية المناطق”.

ّ

أضافت: “لكن لم يتجاوب معنا أحد فأعدنا الكرة مرة أخرى وألفنا لهذه الغاية لجنة واتفقنا على أن كل منزل يجب أن يقوم بدفع مبلغ شهري قدره ثلاثمئة ألف ليرة، وقامت اللجنة بهذه المهمة لمدة تقارب الشهر فتجاوب معنا حوالي 25 بالمئة فقط من الأهالي وامتنع 75 بالمئة منهم عن الدفع، وكان عذرهم أنه يوجد تقصير في الجباية، علما أنه كان باستطاعة من يريد دفع المبلغ المتوجب عليه أن يتوجه إلى مركز البلدية ويدفع بنفسه، والبلدية تفتح أبوابها يوميا للجميع”.

واوضحت: “اضطررنا إلى إعادة المبالغ المدفوعة لأصحابها، ونرجو من كل شخص لم يسترد نقوده أن يحضر إلى البلدية ويسترجعها خلال أوقات الدوام الرسمي”، لافتة إلى “أننا سنبذل كل جهدنا لإيجاد الطرق المناسبة لكي ننجح بإزالة النفايات حفاظا على نظافة بيوتنا ونظافة منطقتنا الحبيبة، فالرجاء أن نكون يدا واحدة لنحقق هدفنا”.

وأشارت البلدية للأهالي إلى “إننا لم نقصر حتى هذا التاريخ، كبلدية، في أداء واجبنا لإنجاح هذه المهمة، ومنطقتنا هي من بين المناطق القليلة التي حافظت على نظافتها وبقيت كذلك، فالرجاء التعاون مع البلدية لإيجاد الحلول المناسبة”.