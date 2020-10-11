بلدية بدياس تستغرب شمولها بقرار الاقفال: لدينا إصابة واحدة فقط

استغربت بلدية بدياس في صور شمولها بقرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفالها بالكامل رغم وجود حالة واحدة مثبتة مخبرياً فقط.

وصدر عن بلدية بدياس – صور التوضيح الاتي: “عطفا على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 1250 بتاريخ 11/10/2020، يتضمن اسم بلدة بدياس محافظة الجنوب قضاء صور من ضمن البلدات المتخذ إجراء باقفالها لمدة أسبوع، يهم البلدية أن توضح أن عدد الحالات المثبتة مخبريا حتى تاريخه هي حالة واحدة ضمن نطاق البلدة.

وأملت من وزارة الداخلية التحقق من المعلومات والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، من أجل حسن سير العمل والتحقق من المعلومات”.

يذكر أن وزارة الداخلية عمّمت سابقاً إقفال عدد من البلديات كإجراء جديد تحسباً لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر من المناطق اللبنانية.

توازياً، عممت “الداخلية” أيضاً اليوم قراراً بإقفال كل الحانات والملاهي الليلية في لبنان كافة ومن دون أي استثناء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بشكل كبير ما يشكل خطراً على المواطنين.