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بلدية برج حمود توضح: على أجهزة الدولة تنظيم دخول السوريين وإقامتهم وعملهم

منذ 21 دقيقة
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أشارت بلدية برج حمود، في بيان، الى أن “لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة من الجرائم التي زادت من قلق المواطنين الذين يؤرقهم ما يجري في الجنوب؛ وأوقعت ضحايا أبرياء، وتلت ذلك ردود فعل متفاوتة النوع والحدة”.

أضافت: “في هذا الإطار دأبت مجموعة من الشبان على القيام بتحركات باسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب؛ والتجول في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالافتراء والتحريض لبنانيين وسوربين؛ مثيرةً نعرات طائفية؛ وكل ذلك بادعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة”.

وأوضحت البلدية أن “أهالي برج حمود هالتهم الجرائم التي حصلت وتقدموا بأحر التعازي لذوي الضحايا ورفاقهم، ويؤيدونهم في مطالباتهم بكشف الحقائق ومعاقبة الفاعلين، وبلديّة برج حمود دأبت على القيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونيّة؛ في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين؛ ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونيّة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنيّة”.

وشددت على أن “دخول السوريين والأجائب إلى لبنان وتنظيم إقامتهم وعملهم؛ هي من صلاحيات الأجهزة الرسميّة في الدولة اللبنانيّة وخصوصاً الأمن العام والوزارات المعنيّة. هذه الأوضاع ترعاها النصوص القانونيّة ولا يحق لأيّ كان انتحال صفة أو استعمال صلاحيات الدولة؛ وتجاوز القوانين والأنظمة”.

وختمت البلدية بيانها: “لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصاً، والأجانب عموماً. وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود، إنما شملت مختلف المناطق اللبنانية من دون إستثناء. غير ان ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو”.

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